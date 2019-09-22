Джозеф Байден потребовал расследовать возможное давление Дональда Трампа на Владимира Зеленского

По мнению кандидата в президенты от Демократической партии, нынешний глава Белого дома злоупотребляет властью, — передает агентство Reuters. Речь идет о телефоном разговоре между Трампом и Зеленским, который состоялся 25 июля. Газета Уолл-стрит Джорнал написала, что Трамп просил президента Украины инициировать расследование в отношении сына Джозефа Байдена, который входил в совет директоров частной украинской газовой компании. Накануне глава МИДа Украины Вадим Пристайко сказал, что никакого давления со стороны президента США на Владимира Зеленского не было.