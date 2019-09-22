Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Сингапуре

Квалификацию в очередной раз выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят показал 16-е время.

Пилот из Монако Шарль Леклер завоевал свой 5-й поул в сезоне и 3-й подряд. Гонщик команды «Феррари» показал лучшее время на городской трассе «Марина бей» в Сингапуре и опроверг опасения, что машины «Скудерии» показывают недостаточный темп на медленных трассах. Второе место у лидера общего зачёта – гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, тройку лучших замкнул коллега Леклера по команде — Себастьян Феттель. Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят показал шестнадцатое время. Из-за технических проблем в третьей тренировке на его болиде была заменена силовая установка, и в квалификации он выступил со старым мотором. Однако, так как Квят не финишировал в прошлой гонке, он получил возможность заменить коробку без наказаний, более того он поднимется на одну позицию из-за штрафа Серхио Пересу, поэтому на стартовой решетке россиянин будет 15-м.

На Гран-при Сингапура квалификация имеет решающее значение, обгонять здесь сложно, согласно статистике – пять из последних шести гонок выигрывал именно обладатель поула.

Следующий этап Формулы-1 пройдет в России с 27-29 сентября.