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09:04, 22 сентября 2019

Иран проведет сегодня в Персидском заливе большой военно-морской парад

Иран на фоне недавней атаки беспилотников на объекты в Саудовской Аравии проведет сегодня в Персидском заливе большой военно-морской парад. Как ожидается, в нем примут участие до двухсот боевых кораблей Корпуса стражей исламской революции. Все ждут и заявлений руководства Исламской республики.

В Тегеране заявляют, что показом военной техники Иран направит «послание мира и дружбы странам региона, подчеркнув, что мир в регионе зависит от единства соседей и что никакое вмешательство иностранных сил здесь не требуется». Так в стране реагируют на перспективу столкновений с силами США и их союзников. В столице Ирана сегодня тоже пройдет парад – формально он приурочен к так называемой «Неделе священной обороны» и в ознаменование годовщины начала ирано-иракской войны 1980-88 годов. Тогда армия Саддама Хусейна вторглась в Иран, но спустя два года была выбита с его территории и затем столкновения продолжались на соседней земле. Накануне же Пентагон США сообщил, что президент Трамп одобрил отправку дополнительных сил ПВО на Ближний Восток после атаки на нефтяные сооружения Саудовской Аравии. В ней Запад обвиняет Иран. В Эр-Рияде тем временем все активнее раздаются призывы к сдерживанию Тегерана. Все это облекается в слова о том, что «мир должен положить конец дестабилизирующей политике Ирана».

В Москве накануне назвали рост военного присутствия США на Ближнем Востоке «фактором усиления напряженности». На демонстративное поведение самого Тегерана реакции Смоленской площади пока не последовало.



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