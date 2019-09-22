Центр Москвы частично перекроют в рамках празднования Всемирного дня без автомобиля
Москвичам предложили на сегодняшний день по возможности отказаться от использования авто. Однако, такой формат не актуален для нашей страны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал автоэксперт, автор книг по безопасному вождению и гоночной теории Михаил Горбачев.
Горбачев также сравнил Россию и Европу, указав на то, что в нашей стране небезопасно и неудобно передвигаться на велосипеде по дорогам.
Перекрытия сегодня также связаны с проведением ежегодного марафона. Забег стартует в 9 часов из «Лужников» и пройдет по маршруту в 42,2 км или 10 км. Участниками самого крупного российского легкоатлетического мероприятия станут около 30 тысяч любителей бега из 85 стран, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.
Большинство улиц откроют для движения транспорта по мере прохождения колонны.