В РПЦ напомнили священникам, что они должны согласовывать свое мнение с церковным начальством

В РПЦ заявили, что священники, подписавшие письмо в поддержку фигурантов «московского дела», не должны были этого делать без согласования. Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Илларион. При этом он заметил, что не во всех случаях у священников есть возможность согласовать свое мнение.

Ранее высокопоставленный источник в московской Патриархии сообщил «Новой газете», что священнослужителей не будут наказывать за подписание письма. Между тем, стало известно, что клирика одного из самарских храмов Дионисия Кузнецова заставили из-за этого писать объяснительную. Он также рассказал «Дождю», что на беседы вызывают и других священнослужителей.