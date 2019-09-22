Сегодня Даниил Медведев сыграет свой первый финал в России

В решающем матче за титул теннисного турнира Санкт-Петербург Оупен он встретится с хорватом Борной Чоричем.



Медведев на пути к финалу не проиграл ни одной партии, но во всех трех матчах соперники ему отчаянно сопротивлялись, хотя бы один сет заканчивался со счетом 7:5, а в полуфинале против белоруса Егора Герасимова с этим результатом завершились обе партии. Вообще же все три соперника были соотечественниками Даниила, если взять в расчет союзное государство России и Белоруссии. Путь Чорича был даже более трудным. Он неизменно отдавал соперникам первый сет и затем мучительно возвращал себя в игру, но в итоге все заканчивалось для него благополучно. Чорич и Медведев играли между собой пять раз и в четырех случаях Даниил уступал Борне, а выиграл только один раз – два года назад на Уимблдоне. Тем не менее, все победы Чорича были одержаны до прорывного для Медведева сезона этого года.

Борна Чорич отметил успехи Медведева сказав, что тот провел невероятное лето. НА открытом чемпионате США, который завершился неделю назад, Медведев дошел до финала.