Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы» (деятельность организации запрещена на территории России). Глава пресс-службы ведомства Морган Ортэгус написала в твиттере, что ознакомилась с решением саратовских судей, которые посадили в тюрьму шестерых членов организации. По ее мнению, эти люди не виноваты, они наказаны за мирную религиозную деятельность. Ортэгус от лица США призвала российские власти уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять иеговистов в экстремизме.

В пятницу суд Саратова приговорил шестерых членов запрещенной в России организации к колонии на сроки от двух до трех с половиной лет.