В Швейцарии сегодня символически простятся с растаявшим ледником Пизоль

Экологи, которые проведут траурную акцию, хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Они отмечают, что таяние Пизоля хоть и началось 150 лет назад, но еще в 2006 году он накрывал значительную часть горного бассейна. Об этом свидетельствуют и фотографии, выложенные чуть ранее специально к символическому прощанию с ледником. На специальном сайте, созданном к церемонии, даже есть ее программа: в нее входят 5 км пешеходного маршрута к подножию Пизоля и 350 метров подъема. От участников просят надеть траурную одежду. Экологи, как пишут швейцарские издания, прогнозируют, что в ближайшие 80 лет могут исчезнуть до 80% ледников страны. Впрочем, организаторы прощания говорят, что не планируют устраивать траурную акцию по каждому из них: они лишь просят всех без исключения политиков принять меры по спасению ледников.

Аналогичное символическое прощание с древним ледником Окйёкюдль в августе прошло в Исландии. Пять лет назад его объявили «мертвым» из-за того, что он перестал двигаться и превратился в кусок льда. Участники акции установили на месте, где находился ледник, мемориальную табличку.