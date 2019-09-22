В десятках городов в рамках Единого дня экологического протеста пройдут акции против ввоза московского мусора

В десятках городов России сегодня в рамках Единого дня экологического протеста пройдут акции против ввоза московского мусора в регионы. В Архангельске и Коми уже звучат политические требования об отставке регионального руководства.

Всероссийский день действий, как заявляют его многочисленные организаторы в самых разных уголках страны, призван вновь напомнить властям о том, насколько остро воспринимают жители проблему с ввозом отходов на заповедные территории. Но не только. Прозвучат требования остановить административное и уголовное преследование в отношении защитников Шиеса. В Архангельской области протестующие недовольны утвержденной в регионе схемой по обращению с отходами. Ее утвердил губернатор Игорь Орлов. Взрыв на военном объекте возле Нёноксы и его радиационные последствия еще более обострил накал недовольства людей. Не останется безучастен практически ни один крупный населенный пункт Поморья. К акциям планируют присоединятся Киров, Вологда, Санкт-Петербург, республика Коми – Сыктывкар, Усинск, Ухта. Активисты добиваются внедрения по-настоящему современных технологий по обращению с отходами, а не закапывания привозного мусора в землю. В Печоре в полдень состоится массовый пикет. Заявят о своих требованиях экоактивисты в Челябинске, Белгороде, Нижнем Новгороде, Обнинске и Александрове Владимирской области.

Московский митинг против строительства полигона для столичного мусора на станции Шиес в Архангельской области прошел накануне в гайд-парке «Сокольники».