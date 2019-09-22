Центр Москвы сегодня вновь перекроют для автомобилей

С 7 до 17 часов нельзя будет проехать по ряду улиц и набережных, Бульварному и части Садового кольца. Это связано с проведением ежегодного марафона. Забег стартует в 9 часов из «Лужников» и пройдет по маршруту в 42,2 км или 10 км. Участниками самого крупного российского легкоатлетического мероприятия станут около 30 тысяч любителей бега из 85 стран, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы.

Большинство улиц откроют для движения транспорта по мере прохождения колонны.