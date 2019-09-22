Премьер Словакии Петер Пеллегрини напомнил о вкладе советской армии в освобождении страны

Об этом он сказал на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова. Он отметил, что советские военные сражались со словаками и чехами плечом к плечу. «Только при освободительных боях за… поселок Калинов погибли 1200 советских воинов», — подчеркнул глава правительства. Он призвал не искажать историю сражений Второй мировой войны, не забывать и чтить тех, кто воевал за свободу Словакии.