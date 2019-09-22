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07:05, 22 сентября 2019

71-ая церемония вручения премий «Эмми» пройдет сегодня ночью в США

На ней уже установлен новый рекорд.

Основным фаворитом в драматических номинациях называют последний сезон сериала «Игра престолов» от HBO. Он уже попал в историю Эмми, потому что в этом году он может получить одновременно 32 награды. Среди них лучшая драма, лучшая режиссерская работа и лучший актер, а лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале могут стать сразу четыре представительницы «Игры престолов».

Вторым по количеству номинаций стал сериал «Дрянь» от американской компании Amazon Prime Он может побороться за 12 наград.

Церемония пройдет без ведущих. Организаторы объяснили это тем, что в этом году официально закончились сразу три культовых сериала, — «Игра Престолов», «Теория большого взрыва» и «Вице-президент». Им пообещали уделить особое внимание за счет времени, которое раньше выделяли на реплики шоуменов.

Церемония пройдет в театре калифорнийском театре Майкрософт. По московскому времени она начинается в три часа ночи в понедельник.



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