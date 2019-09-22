В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главврача центральной районной больницы вышли сотни человек

В подмосковном городе Егорьевске на митинг за отставку главного врача центральной районной больницы вышли сотни человек.

Главный врач Гарик Хачатрян развалил больницу угрожает медикам, рассказала представитель «Альянса врачей» Анастасия Танабрина.

Собравшиеся на митинг жители Егорьевска требовали прекратить увольнения медиков и отправить в отставку главврача Гарика Хачатряна, как не справляющегося со своими обязанностями.