Десятки человек вышли накануне на пикеты с требованием освободить фигурантов «Московского дела»

Десятки человек вышли накануне на пикеты перед зданием администрации президента с требованием освободить фигурантов «Московского дела». К акции присоединилась и актриса Татьяна Догилева.

Она рассказала корреспонденту «Эха», что после освобождения актера Павла Устинова важно добиваться прекращения преследования всех тех, кто присоединился к мирному протесту, получил за это тюремные строки или был помещен под арест.

Татьяна Догилева добавила, что не считает разгон мирных акций хоть сколько-нибудь обоснованным, а применение силы в отношении их участников со стороны силовых структур назвала «варварством» и «дикостью».