Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 68

Ранее сообщалось о 52. Об этом пишут местные СМИ. По словам министра здравоохранения страны, сейчас в больницах с травмами и ушибами находятся 12 человек. Несколько подземных толчков были зафиксированы накануне с эпицентром в Адриатическом море. Наиболее сильными из них стали землетрясения магнитудой 5,8 в столице страны Тиране, а также с магнитудой 5,6 в районе портового города Дуррес. Власти отмечают, что это самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет.