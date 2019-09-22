Иран на фоне атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии проведет военно-морской парад

Иран на фоне атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в причастности к которым Вашингтон подозревает Тегеран, проведет сегодня военно-морской парад в Персидском заливе. В нем примут участие до двухсот боевых кораблей Корпуса стражей исламской революции. Одновременно пройдет военный парад и в Тегеране. Как отмечают власти, парад необходим, чтобы показать, что Иран хочет сохранить мир в регионе.

Ранее о том, что Иран не стремится ни с кем воевать говорил президент страны Хасан Роухани. Перевод телеканала «Настоящее время».

Напомним, что военно-морской парад ВМС Ирана и КСИР проводится ежегодно 22 сентября в честь первой Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов.