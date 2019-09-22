Житель Британии Чарли Роули, пострадавший от отравления «Новичком» в Эймсбери, намерен подать в суд на Россию

Житель Британии Чарли Роули, пострадавший в прошлом году от отравления «Новичком» в Эймсбери, намерен подать в суд на Россию. Мужчина хочет отсудить 1 миллион фунт стерлингов. Он уже нанял для этих целей известного адвоката, сообщает The Mirror со ссылкой на Роули и его защитника.

Издание отмечает, что год назад от отравления нервно-паралитическим веществом скончалась подруга Роули Дон Стерджесс, а мужчина пробыл в коме две недели.

По словам британца, это событие сильно изменило его жизнь и он хочет справедливости.

Адвокат мужчины подчеркнул, что его клиент до сих пор страдает из-за серьезных побочных эффектов. Также ему не дает покоя то, что еще так много вопросов остаются без ответа.