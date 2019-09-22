России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио
Эту информацию роспространило французское агентство AFP cо ссылкой на компетентный источник. Ранее об этом написал в своем «твите» журналист германского канала ARD Хайо Зеппельт. По его словам, Россия подозревается в фальсификации данных. Официальный доклад комиссии по расследованию будет представлен исполнительному комитету ВАДА в понедельник. До этого данные не будут опубликованы.
Если обвинения подтвердятся, российскому антидопинговому агентству РУСАДА будет снова грозить недопуск к исследованиям. Российские спортсмены также должны ожидать негативных последствий.
По информации источника AFP, пока до конца не прояснено, выскажет ли комиссия ВАДА в понедельник рекомендации по санкциям. Россия еще имеет возможность прояснить возникшие сомнения.
В понедельник, незадолго до чемпионата мира в Дохе, Международная ассоциация легкоатлетических федераций должна также принять решение о восстановлении членства Всероссийской федерации, которая была исключена в 2015 году в результате допингового скандала.