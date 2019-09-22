Подсвеченный логотип Бэтмена появился на фасадах домов в 13 городах мира

Отметить таким образом 80-летие этого популярного героя решило американское издательство «Ди-си комикс». Там отметили, что «Темный Рыцарь представляет собой символ решимости, отваги и справедливости для целых поколений поклонников». Трафарет Человека — летучей мыши минувшим вечером был спроецирован прожектором на фасаде здания в нью-йоркском районе Бруклин. Аналогичным образом подсвечены здания в Берлине, Барселоне, Йоханнесбурге, Лондоне, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Мехико, Монреале, Париже, Риме, Сан-Паулу и Токио.