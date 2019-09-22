Главред Wikileaks рассказал о жестких условиях содержания основателя сайта Джулиана Ассанжа в британской тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о жестких условиях содержания основателя сайта Джулиана Ассанжа в британской тюрьме. Ему запретили вступать в переписку, принимать посетителей он может только дважды в месяц. Заключение проходит в практически полной изоляции, пояснил главред в интервью изданию The Grayzon. Несмотря на то, что основатель Wikileaks уже отбыл наказание за нарушение условий залога и сегодня должен быть освобожден, он останется в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Это связанно с опасением окружного судьи о том, что Ассанж может скрыться в случае выхода из-под стражи. По мнению Храфнссона, такое решение демонстрирует предвзятое отношение к основателю Wikileaks.