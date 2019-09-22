Американские власти снова ограничили передвижения главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке

Об этом сообщается в Twitter замглавы ведомства Аббаса Аракчи. Ранее сообщалось, что Вашингтон выдал визы, позволяющие Зарифу и президенту Ирана Хасану Роухани принять участие в сессии Генассамблеи ООН.

Сам министр писал в Twitter, что госсекретарь США Майк Помпео специально пытался уклониться от скорой выдачи американских виз для иранской делегации в ООН.

Отношения между странами обострились после атак на несколько крупных нефтяных месторождений Саудовской Аравии. По мнению Вашингтона, за нападениями стоят лидеры Ирана.