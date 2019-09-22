Госдеп США осудил Россию за приговор шестеры членам «Свидетелей Иеговы» в Саратове

Госдеп США осудил Россию за приговор членам «Свидетелей Иеговы» в Саратове. Их отправили в тюрьму за мирную религиозную практику, написала в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

Она призвала Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять иеговистов в экстремизме.

В минувшую пятницу суд в Саратове приговорил шестерых членов запрещенной в России организации на сроки от 2 до 3,5 лет колонии общего режима. Все они были признаны виновными по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

Верховный суд России в 2017 году признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, одновременно ее деятельность на территории России была запрещена.