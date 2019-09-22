Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини отметил большую роль советских войск в освобождении страны от фашистов

По его словам, Красная армия заплатила за это самую высокую цену, наряду с воюющими чехами и словаками. Премьер напомнил, что в сражениях за поселок Калинов, который стал первой освобожденной территорией Словакии, было убито 1200 советских солдат. Пеллегрини указал на необходимость бороться с попытками исказить результаты Второй мировой войны. По его мнению, единственная цель новых исторических версий — «вписаться в чью-то политическую интерпретацию».