Пострадавший от отравления «новичком» британец решил отсудить у России 1 миллион фунт стерлингов

Чарли Роули уже нанял известного адвоката, пишет The Mirror со ссылкой на самого Роули и его защитника. Им стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв терактов на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Он рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России.

По словам адвоката, «Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов в результате попадания отравляющего вещества в его организм, но говорит, что его самое большое беспокойство — утаивание правды о том, что действительно произошло».