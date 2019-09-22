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04:04, 22 сентября 2019

России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио

Поводом могут стать новые подозрения относительно манипуляций с допингом. Речь идет о возможных подделках данных Московской антидопинговой лаборатории, которые в январе были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники. WADA считает, что этой информацией манипулировали последние 18 месяцев, пытаясь скрыть историческое и системное употребление запрещенных препаратов российскими спортсменами, пишет издание.
Сообщения поступают на фоне грядущего заседания в Токио, где комитет по соответствию WADA представит исполкому организации отчет о деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Заседание запланировано на ближайший понедельник.



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