Петиция с требованием засчитать отмененный гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы появилась на сайте Change.org

Петиция с требованием к РПЛ засчитать отмененный гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота казанского «Рубина» появилась на сайте Change.org. Футболист призвал болельщиков ее создать после матча десятого тура Российской премьер-лиги. В своем видеообращении Дзюба отметил, что всегда любил VAR [видеопомощник арбитра], теперь его ненавидит.

Накануне «Зенит» обыграл на своем поле «Рубин» со счетом 5:0. В добавленное время Дзюба забил шестой гол, но бригада Сергея Карасева зафиксировала у форварда сборной офсайд.