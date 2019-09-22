По меньшей мере 19 жителей южной японской префектуры Окинава пострадали в результате тайфуна «Тапа»

Отменены более 300 авиарейсов, сообщил телеканал Эн-эйч-кей. Вызванный тайфуном сильный ветер повредил линии электропередачи. Без света по-прежнему остаются около 1800 домов. По прогнозам синоптиков, тропический шторм достигнет к вечеру юго-западного острова КЮсю. В некоторых префектурах может выпасть до 300 мм осадков.

«Тапа» стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов — 50 м/с.