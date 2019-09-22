В Москве в подвале одного из домов на Малой Тульской улице найдено завернутое в пакет тело
Об этом сообщает РЕН ТВ. Пока точная причина смерти не известна. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Об этом сообщает РЕН ТВ. Пока точная причина смерти не известна. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»