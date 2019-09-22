Экипажу самолета «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вручили ключи от квартир

Как сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в этом помогли бизнесмены региона. По его словам, для многих из членов экипажа Airbus подаренное жилье стало первым в собственности. Областной Департамент информполитики уточнил, что речь идет об однокомнатных квартирах с необходимой мебелью и бытовой техникой в новостройке в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга.

В середине августа лайнер А321 на взлете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей птиц, после чего у него отказали двигатели. Самолет сел на ближайшем поле. На борту находились более 230 человек, никто не пострадал.