США обеспокоены приговорами членам «Свидетелей Иеговы»

США обеспокоены приговорами членам организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Их заключили в тюрьму за мирную религиозную деятельность, написала в «Твиттере» глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. Она призвала российские власти уважать право своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять «Свидетелей Иеговы» в экстремизме". В пятницу суд Саратова признал шестерых членов запрещенной в России организации виновными по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» и назначил им наказание от 2 до 3,5 лет колонии общего режима.