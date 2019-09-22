Артисты Театра имени Пушкина выступили в поддержку фигурантов «московского дела». Минувшим вечером на поклоне после спектакля «Барабаны в ночи» Тимофей Трибунцев призвал зрителям прийти на согласованную акцию 29 сентября на проспекте Сахарова. Он выразил надежду на то, что «наше неравнодушие и участие в этом митинге сможет что-то изменить к лучшему в нашей стране». Зал встретил его слова аплодисментами, передает «Дождь». В этот момент Иван Литвиненко держал плакат с надписью «Свободу всем».