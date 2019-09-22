В Петербурге возбудили уголовное дело из за акции с портретами политиков на могилах Смоленского лютеранского кладбища

Там появились фотографии, в том числе президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева. Дело расследуется по статье о «надругательстве над местами захоронения группой лиц по предварительному сговору», рассказал «Фонтанке» адвокат Максим Камакин. По информации проекта «ОВД-Инфо», накануне прошли обыски у активистов «АгитРоссии» Павла Иванкина, Григория Кудрявцева и Андрея Жексимбаева.

Иванкин и Жексимбаев находятся в статусе свидетелей, однако их не отпускают из отдела полиции Василеостровского района. Местоположение Кудрявцева пока неизвестно. Активисты отрицают причастность к акции и считают, что она может быть частью провокации силовиков.