Владимир Путин отметил роль СМИ в диалоге между властью и гражданами России

По его словам, средства массовой информации сегодня являются действенным механизмом общественного контроля. «И не только по делу, результативно критикуют её представителей (власти), но и являются организаторами полезных инициатив», — подчеркнул президент, приветствуя гостей фестиваля журналистов «Вся Россия — 2019». Он также добавил, что позиция современных СМИ помогает органам местного самоуправления и региональным командам управленцев эффективнее решать волнующие людей проблемы.