Туроператор «Санмар» взял на себя все расходы пострадавших в Турции россиян, в том числе, обратный перелет и проживание в отеле в случае необходимости. Об этом сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. По ее словам, данный инцидент является страховым случаем. Она уточнила, что «среди туристов компании нет серьезно пострадавших. Часть из них уже вернулась в Россию, остальные получили необходимую медпомощь».

Автобус с туристами перевернулся накануне под Антальей. Пострадали 22 россиянина, среди них двое детей. В настоящее время в больницах с ушибами остаются восемь человек, еще семеро от услуг врачей отказались.