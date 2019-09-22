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01:07, 22 сентября 2019

Россия могла получить компромат на британского принца Эндрю

Он связан со скандалом вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в службах безопасности. Сам Эпштейн в августе, будучи в заключении, покончил с собой. Одна из его жертв Вирджиния Джуффре в интервью NBC News на днях заявила, что он заставлял ее заниматься сексом с целым рядом влиятельных мужчин, в числе которых был и принц Эндрю. Телеканал также показал фотографию, на которой принц Эндрю держит за талию Джуффре, которой на тот момент было 17 лет. По данным издания, опасения британской разведки связаны с бывшим сотрудником полиции Флориды Джоном Дуганом, который в свое время имел доступ к расследованию дела в отношении Эпштейна, но позже перебрался в Москву. MI6 интересует, насколько он информирован и что мог передать российским властям.



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