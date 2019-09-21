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23:58, 21 сентября 2019

Гей-парад пройдет сегодня во Вьетнаме

В этой социалистической стране он проводится в восьмой раз.

Гей-парад будет проходить весь день. Сначала несколько часов велопробега, потом просто парад, а закончится всё большим фестивалем на улицах Ханоя. По данным информационного агентства «Франс-Пресс» на него соберется несколько сотен человек. Это будет заключительная церемония большого списка мероприятий, которые проходили последние шесть дней. Начиная с понедельника ЛГБТ-активисты проводили выставки, кинопоказы и лекции. Там они обсуждали место людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в обществе, говорили об отношениях таких людей с родителями, коллегами и преподавателями. Почти все мероприятия прошли на двух языках, — вьетнамском и английском.

Впервые гей-парад прошел в Ханое в 2012-ом году. С тех пор он проводится ежегодно.

Также Гейпарады пройдут сегодня и в ряде других стран, в том числе в Бразилии.



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