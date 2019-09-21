В  Албании зафиксирована серия подземных толчков

Наиболее мощные имели магнитуду 4,4, 5,8 и 7,5. Больше всего от землетрясения пострадали столица страны Тирана и город Дуррес на Адриатическом побережье. Как сообщают греческие и македонские СМИ, в ряде населенных пунктов страны отключено электричество и отсутствует мобильная связь. Пострадавшими считаются не менее 70 человек. Разрушены десятки домов. Власти утверждают, что это самое сильное землетрясение в стране за последние 30 лет. Премьер-министр Албании Эди Рама прервал визит в Германию и в ближайшие часы возвращается в Тирану.