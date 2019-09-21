В столичном гайд-парке «Сокольники» сегодня пройдет митинг в защиту всех фигурантов «московского дела»

Акцию организует студенческий профсоюз Community. В первую очередь он обращает внимание на то, что ряд фигурантов уголовного дела, возбужденного после акции 27 июля – учащиеся столичных ВУЗов. В частности, речь идет о студенте ВШЭ Егоре Жукове, с которого сняли обвинение в участии в массовых беспорядках, предъявив при этом статью об экстремизме. Кроме того, отмечают организаторы, некоторое время под стражей провели студент МГТУ им. Баумана Даниил Конон и студент РГУ им. Косыгина. Впрочем, как говорят в профсоюзе Community, речь пойдет не только о «московском деле». Там также хотят потребовать освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса «Единой России», и затронуть положение студентов в ВУЗах. В частности, участники митинга в «Сокольниках» будут требовать повышения стипендий до минимального размера оплаты труда, мест в общежитиях для всех нуждающихся студентов и расширения полномочий студенческого самоуправления.

Митинг, организованный студенческим профсоюзом, ранее был одобрен руководством гайд-парка «Сокольники»; акция не нуждалась в согласовании с властями.