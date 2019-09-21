Более 70 человек получили травмы в результате серии землетрясений в Албании

Как сообщают местные СМИ, сильней всего подземные толчки ощущались в городе Дуррес и албанской столице Тиране. По всей стране повреждения получили десятки зданий. Власти утверждают, что землетрясение стало самым мощным за последние 30 лет. Ранее сообщалось, что в Албании произошло землетрясение магнитудой 5,8. В ряде населенных пунктов страны отключено электричество, а также отсутствует мобильная связь. Премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк.