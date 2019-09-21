Сенатор от  Курской области пожаловался в СК на бывшего курского КВНщика Антона Сасина и его юмористический канал

Экс-губернатор, а ныне сенатор от Курской области Александр Михайлов пожаловался в СК на бывшего курского КВНщика Антона Сасина и его юмористический канал «Твой бывший» на YouTube. В интервью «Курским известиям» Сасин рассказал, что полтора месяца его вызывали для опроса в полицию. Заявление ему не показали, но сообщили, что заявитель обвиняет его в клевете. Речь идет о возможном возбуждении дела по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. «МБХ медиа», в свою очередь, отмечает, что за три месяца существования канала в роликах ни разу не фигурировали фотографии Михайлова и не произносилось его имени.