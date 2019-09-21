14-летняя теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве, нашлась

Как сообщили ТАСС в МВД Абхазии, воспитанница самарской школы олимпийского резерва Эрика Кварчия, сейчас находится с родителями. 18 сентября она прилетела из Самары в Москву, с тех пор о ней ничего не было известно. Подробности инцидента абхазская милиция обещает сообщить позже, после того, как будет собрана вся информация. Все это время сотрудники МВД Абхазии совместно с российскими коллегами вели поиск юной спортсменки, которая неделю назад заняла первое место на турнире в Сочи и выполнила норматив мастера спорта по настольному теннису.