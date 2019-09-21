Несколько десятков человек сегодня вновь вышли на одиночные пикеты к зданию администрации президента

Они требуют освободить фигурантов так называемого «московского дела». Среди тех, кто присоединился к акции, — народная артистка России Татьяна Догилева. В интервью «Эху» актриса сказала, что после освобождения Павла Устинова важно добиваться прекращения преследования тех, кто присоединился к мирному протесту и оказался в заключении.

Применение силы к участникам мирных протестов со стороны силовых структур Догилева назвала дикостью и варварством. Пикеты у здания администрации президента проходят с начала недели — с тех пор, как Тверской суд приговорил к 3,5 годам колонии актера Павла Устинова по обвинению в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии. Накануне его отпустили под подписку о невыезде. На следующей неделе будет рассмотрена апелляция на приговор.