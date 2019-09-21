Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после акции с фотографиями политиков на кладбище

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на адвоката Максима Камакина. 19 сентября на Смоленском лютеранском кладбище на надгробиях были оставлены фотографии известных политиков и журналистов, в частности, Владимира Путина и Дмитрия Медведева, Сергея Собянина и Александра Беглова, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Сегодня у участников движения «АгитРоссия» Андрея Жексимбаева и Павла Иванкина прошли обыски, обоих доставили в отдел полиции. Максим Камакин, представляющий интересы Жексимбаева, сообщил, что его подзащитного допросили в качестве свидетеля. Сам Жексимбаев заявил, что не имеет отношения к акции, и у него есть алиби. По неподтвержденным данным, есть и третий задержанный — Григорий Кудрявцев. Статья о вандализме на местах захоронений предусматривает до пяти лет лишения свободы.