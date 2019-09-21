В результате ДТП с туристическим автобусом в  турецкой Анталье пострадали 22 россиянина

Такие уточненные данные сообщило сообщило посольство России в Турции. Причины инцидента выясняются полицией. 7 человек отказались от медпомощи и продолжили путь в аэропорт, куда и направлялся автобус. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, доставлены в различные медучреждения Антальи. В больницах остаются восемь россиян, их жизни ничто не угрожает. Ранее СМИ сообщали, что автобус, перевозивший российских туристов, перевернулся близ поселка Аксу. По данным посольства, туристы ехали с отдыха в курортной зоне Кемера.