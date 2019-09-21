Рэпер Перорамас, у которого в 2020 году запланирован батл с  Оксимироном, задержан при попытке продажи марихуаны

Филиппинский рэпер Марлон Перорамас, у которого в 2020 году запланирован батл с Оксимироном, задержан при попытке продажи марихуаны. Музыкант утверждает, что наркотики ему подбросили. Его и сообщников задержали 18 сентября с поличным после того, как агенты полиции передали им меченые купюры. Как передает Филиппинское агентство новостей, операция стала результатом двух месяцев слежки за рэпером.