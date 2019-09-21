На Байконуре завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-ФГ

25 сентября ей предстоит вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-15». Как сообщает госкорпорация «Роскосмос», в состав основного экипажа корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Нынешний пуск станет 70-м и последним для ракеты-носителя «Союз-ФГ». За 18 лет полетов она лишь один раз не смогла доставить экипаж на МКС. В октябре 2018 года из-за неисправности в первой ступени. Олег Овчинин и американец Ник Хейг спаслись, благодаря сработавшей аварийной системе. Они улетели на МКС в марте.