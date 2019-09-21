Полиция в Петербурге провела обыск у  Андрея Жексимбаева

В апреле он отбывал административный арест после акции с установкой надгробия Владимиру Путину. По сведениям «ОВД-Инфо», Жексимбаев перестал выходить на связь сегодня утром. Перед этим он сообщил знакомым, что к нему пытаются ворваться в квартиру сотрудники полиции. Позже выяснилось, что у Жексимбаева прошел обыск в рамках уголовного дела, затем его увезли в отдел полиции. Предположительно, Жексимбаева могли задержать в связи с сегодняшней акцией «Марш мира». Всего на акции было задержано три человека.