Воскресенье в гайд-парке «Сокольники» города Москвы пройдет митинг в защиту всех фигурантов «московского дела»

В воскресенье 22 сентября в столичном гайд-парке «Сокольники» пройдет согласованная акция «День студенческой солидарности». Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» организатор митинга, активист студенческого профсоюза Community Иван Андреев, основными требованиями митинга станут – защита интересов студентов и преподавателей и освобождение всех фигурантов так называемого «московского дела».

По словам И.Андреева, после долгих согласований с властями города, проведение акции «День студенческой солидарности» все-таки одобрено. «Студенческий митинг пройдет завтра в гайд-парке «Сокольники». Основными нашими требованиями являются — защита интересов студентов и преподавателей, а также требование освободить фигурантов «московского дела», в первую очередь студентов и аспирантов и снять с них все обвинения», — рассказал он.

Однако, по мнению организаторов акции, проблемы студенчества этим не исчерпываются. На митинге будут подняты также и другие студенческие вопросы: общежития, стипендий, студсамоуправления, качества образования и университетской среды. Задачей митинга студенческий профсоюз ставит налаживание связей в университетском сообществе и организацию инициативных групп борьбы за права и интересы студентов в каждом вузе.

И.Андреев также заметил, что пока сложно оценить, сколько людей придет на митинг. Мероприятие начнется в 17.00 в гайд-парке «Сокольники».