Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира Санкт-Петербург Опен

В полуфинале Медведев победил белорусского теннисиста Евгения Герасимова. Матч был не самым легким. Герасимов, который прошел в основную сетку через квалификацию был абсолютно раскован. Медведев держал свою подачу и в решающие моменты ощутимо добавлял. Его классные удары и оказались определяющими. Даниил выиграл подряд два сета с одинаковым счетом 7:5. В финале, который станет для Медведева первым в России, он сыграет с 15 ракеткой мира хорватом Борной Чоричем. Его путь к финалу был куда более сложным. Во всех трех поединках Чорич неизменно проигрывал первую партию и ему приходилось прикладывать усилия для того, чтобы победить. С Медведевым Чорич играл пять раз и одержал четыре победы, в том числе на Открытом Чемпионате США в прошлом году. Медеведев обыграл его только на траве Уимблдона.

Финальный матч между Даниилом Медведевым и Борной Чоричем состоится в воскресенье.