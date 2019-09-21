Водитель отдавил ноги полицейскому в Петербурге

Это случилось в ответ на требование перепарковать автомобиль.

Подозреваемого уже задержали. Об этом сообщила пресс-служба местного Следственного комитета. По версии следователей, накануне мужчина припарковал машину в неположенном месте. Полицейский сделал ему замечание, потребовал предъявить документы и перепарковаться. Также сотрудник МВД стал снимать нарушителя на телефон. На записи слышно, как водитель говорит, что полицейский не имеет право его снимать и ему стоит изучать закон. Затем мужчина грубо обругал инспектора и наехал на него на своей машине, отдавив сотруднику МВД ноги. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти»

Меру пресечения подозреваемому еще не избрали.